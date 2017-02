© afp

Nieft dem Brexit an der Fro, wéi d'EU mat den Aktioune vum US-President Donald Trump ëmgeet, dierfte sech déi 27 Memberstaate virun allem nees mat der Flüchtlingsthematik beschäftegen.

EU-Sommet Malta / Reportage Annick Goerens



Europa wëll d'Zuel vun de Flüchtlingen, déi de Wee an d'EU op sech huelen däitlech reduzéieren. Dat virun allem op der zentral-europäescher Route a Richtung Italien. Do sinn am Laf vum leschte Joer nämlech eng 181.000 Flüchtlingen ukomm, 92 Prozent dovun iwwer Libyen.Estimatioune vun EU-Vertrieder no géingen den Ament donieft nach eng 300-350,000 Flüchtlingen am nordafrikanesche Land op bessert Wieder waarde fir iwwer ze setzen.Beispill huele sech d'EU-Staaten dofir gären um Tierkei-Deal. Am Januar 2016 sinn dem Hëllefswierk fir Flüchtlingen UNHCR no, 67,000 Flüchtlingen op de griicheschen Inselen ukomm. Ufank dës Joers waren et der just nach 1200.Fonctionnéiert jo deemno – denken déi eng. Onrealistesch soen déi aner.Déi däitsch Presseagentur DPA hätt elo een Brouillon kritt vun der Ofschlosserklärung vum informellen Treffen zu Malta. Dora wär eng Prioritéit ganz kloer fir mol Opfaangstrukturen a Libyen opzeriichten an fir d'Land politesch ze stabiliséieren. All dës Mesurë sollen awer och am Accord mam UNHCR an aneren internationalen Organisatioune fir Migratioun geholl ginn.Mee sou Pläng ginn natierlech schaarf kritiséiert, well se kéinte géint den Artikel 33 vun der Genfer Flüchtlingskonventioun verstoussen, wou dran steet, dass Flüchtlingen net dierfen zeréckgewise ginn a Länner, wou hiert Liewen a Gefor ass. Do fält Libyen ënner anerem och drënner.Elo komme iwwerdeems och scho Proposen aus Däitschland fir net méi vu sécheren Drëttstaaten ze schwätzen, mee vu séchere Plazen. D'Konventioun deemno ze verwässeren.Et wäert also vill debattéiert ginn zu Valletta.