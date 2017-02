Sommet Malta/Reportage Annick Goerens



No enger Léisung an der Flüchtlingskris sichen, eng gemeinsam Stëmm vis-à-vis vum Trump assuméieren an a puncto Brexit kucken, wéi et mat der EU weidergeet. Et stinn nawell eng ganz Partie komplizéiert Sujeten um Orde du Jour vun de Staats- an Regierungscheffen. Ma sinn dës Objektiver ëmzesetzen? D'Annick Goerens huet mat engem Expert an der EU-Politik geschwat.Den Haaptsujet fir déi nach 28 Memberstaaten dierft d'Flüchtlingsfro sinn. Eleng lescht Joer sinn nämlech 181.000 Flüchtlingen iwwer déi zentral-mediterran Route an Italien ukomm, 90 Prozent dovun iwwer Libyen. D'EU-Kommissioun huet elo eng Strategie proposéiert, fir d'Migratioun op der Streck endlech ze geréieren an Liewen ze retten, erkläert d'Yuriko Backes, Cheffin vun der Representatioun vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg. Et gi sech Engagementer vun de Memberstaaten erwaart. Et misst een och mat internationalen Organisatiounen zesummeschaffen."United we stand, divided we fall", dat waren dem EU-Conseilspresident Donald Tusk seng Wierder an engem Bréif un d'Staats- an Regierungscheffe kuerz virum Sommet. Mat schaarfe Wierder distanzéiert sech den Tusk domat vun der amerikanescher Regierung an dem Donald Trump. Et war een Appel un d'Unitéit. D'Politik vun Isolatioun an Nationalismus hätt keng Zukunft.Mëttes fueren d'Staats- an Regierungscheffen dann zu 27 weider, ouni déi britesch Premier Ministesch Theresa May. Wat kann ee sech dovun erwaarden? Äntwert: Et misst een zesummenhalen en vue vum 60. Anniversaire vum Traité vu Roum. D'Kommissioun wäert och an engem White Paper Proposë maachen fir dës Zukunft a fir d'Relatioune mat der Insel an den USA.D'EU ass net perfekt, mee dat beschten Instrument, wat mir hunn, fir mat den aktuellen Erausfuerderungen ëmzegoen. Dat wor de Message um éischte Sommet nom Brexit zu Bratislava am September lescht Joer.A genee dat soll elo hei zu Valletta a Stee gemeesselt ginn. Den 60. Gebuertsdag vun der EU am Mäerz zu Roum steet nämlech virun der Dier. Een Ament, wou nei Impulser fir d'Unioun solle gesat ginn a Malta ass déi lescht Virbereedung