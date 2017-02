© AFP (Archiv)

Am Europaparlament ass sech am Gaangen, Widderstand ze forméieren, géintiwwer dem eventuelle Kandidat vun der amerikanescher Regierung, fir de Poste vum US-Ambassadeur bei der EU. D'Fraktiounscheffe vun de Chrëschtdemokraten an deene Liberalen hunn en Donneschdeg an engem Bréif un den EU-Conseilspresident Donald Tusk an den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker een Appell gemaach, de Wirtschaftsprofesser an Entrepreneur Ted Malloch eng Accreditatioun ze refuséieren. Dëse gëllt zanter Wochen als de Kandidat vum US-President Donald Trump, fir den Ambassadeursposten zu Bréissel.



Dee 64 Joer ale Professer gëllt als ferventen EU-Kritiker. Op der BBC gouf hien d'lescht Woch gefrot, firwat dass ausgerechent hie soll EU-Ambassadeur ginn. Hien hätt scho gehollef, dass d'Sowjetunioun an ee Koup fält, sou d'Äntwert vum Ted Malloch.