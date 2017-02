D'Situatioun an de Camp'en op der Plaz wär dramatesch.





EU-Sommet Malta / Reportage Annick Goerens



An der Flüchtlingsfro muss d'EU also elo agéieren, ma et ass den Punkt op dem een sech am mannsten eens ass. D'Thema Ëmverdeelung vu Flüchtlingen ass den Ament gestuerwen, dovu schwätzt kee méi. Ma wou déi 28 sech nach eens sinn, dat ass a punkto Isolatioun. Déi europäesch Baussegrenze schützen an d'Flüchtlinge opfänken iert se an d'Unioun kommen. Den Deal mat der Tierkei gëllt als Beispill an ass efficace, genee dofir soll elo och versicht ginn, sech mat Libyen eens ze ginn.Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker hat um Donneschdeg laang Gespréicher mat de Premierministeren aus Libyen an Italien. Italien a Libyen hätte sech op e Programm gëeenegt. D'EU misst elo de Libyer hëllefen, well si a grousse Schwieregkeete géife stiechen a kaum regéierbar wier, esou de Jean-Claude Juncker. Et misst een der libescher garde de côte ënnert d'Äerm gräifen.Donieft géing een Libyen fir 2017 scho mat 200 Milliounen Euro aus dem Afrika-Fong ënnert d'Äerm gräifen, sou nach den Jean-Claude Juncker. Déi europäesch Approche misst eng vu Coopératioun a Partnerschaft sinn, fënnt och d'EU Chefdiplomatin Federica Mogherini. Si gleeft, dass ee sech um Freideg géif iwwert wichteg Punkten eens ginn.Och den Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel setzt op Solidaritéit. Déi gréisste Gefor wier, dem Xavier Bettel no, wann d'Leit iwwert d'Mëttelmier géife kommen an do hiert Liewen géifen op d'Spill setzen. All Initiativ, déi d'Leit géif iwwerzeegt kréien an hirem Land ze bleiwen, misst ënnerstëtzt ginn.Am Nomëtteg geet et zu 27 ouni déi britesch Premier Ministesch Theresa May weider. Do gëtt dann iwwer de Brexit an déi rhetoresch Menacë vum Donald Trump diskutéiert.