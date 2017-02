D'Hëllefsorganisatioun huet der EU hir Pläng schaarf kritiséiert Flüchtlingen um Wee an Europa nees zréck an Nordafrika ze schécken.

Flüchtlinge virun der libescher Küst. © afp

D'EU géif d'Realitéit falsch duerstellen. Libyen wier net sécher. Mënschen dohinner zeréckzeschécken oder se do festhalen wier eng onmënschlech Flüchtlingspolitik.



D'Mënschen géifen an Internéierungslageren agespaart. Dacks géif et net genuch z'iessen oder proppert Waasser an och keen Zougang zu medezinescher Versuergung. Déi Gefaange wieren och vun der Aussewelt ofgeschott, sou d'Kritik vun MSF.