Eng Strategie, déi schonn am Juni zejoert den europäesche Staats- a Regierungschef vun der EU-Chefdiplomatin, Federica Mogherini, presentéiert gouf.



D'Aussepolitik an d'Sécherheet vun der EU wier e Sujet, deen all Bierger géing betreffen, seet déi héich Vetriederin vum Frederica Mogherini, d'Nathalie Tocci, déi um leschte Freideg zu Lëtzebuerg am Haus vun der europäescher Unioun op Besuch war fir mat de Leit iwwert d'Zukunft vun der europäescher Unioun ze diskutéieren.

Visite Tocci / Reportage CLaudia Kollwelter



Firwat d'Strategie, un där een 2 Joer geschafft huet, néideg wier, hätt verschidde Grënn, sou d'Nathalie Tocci. Engersäits bräicht een eng gemeinsam politesch Direktioun, awer och Kohäsioun an Eenheet fir déi Krisen an Europa a ronderëm ze meeschteren. Et bréicht een eng global Strategie, déi iwwert dat Geographescht ewech geet, esou d'Nathalie Tocci.Wat d'Sécherheet vun der EU ugeet, misst een sech bewosst ginn, datt Amerika keng Problemer fir eis léist.Eng zousätzlech Arméi fir d'EU wier keng Léisung, d'hätt een der jo schonn 28. An deenen vereenzelten Arméien hätt ee genuch Source fir sech ze verteidegen. Et kéint een deemno méi zesumme schaffen.Et géing net just ee Wee ginn, mee verschidde Léisunge fir déi ee muss op sinn. Eise System ass net de System an och net deen eenzegen. Dës Strategie globale wier eng Direktioun wéi een zesummen als EU ka weider goen, sou nach d'Nathalie Tocci.