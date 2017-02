Bei enger Entrevue zu Bréissel huet de Lëtzebuerger Minister nach emol ënnerstrach, datt een d'EU-Initiative vum "soziale Pilier" géif begréissen. Allerdéngs gi Wierder eleng net méi duer.

Et bräicht een elo eng Roadmap. E konkrete Wee, deen d'Richtung virgëtt. Dat sot den Aarbechtsminister Nicolas Schmit no sengem Retour. Der EU eng sozial Dimensioun ze ginn, muss d'Zil sinn. D'Leit hunn d'Gefill, datt Europa sech net ëm si bekëmmert. Et wier am Sënn vum sougenannte "soziale Pilier", fir kloer ervirzesträichen, wat sech um soziale Plang an Europa muss änneren. D'Leit misste geschützt ginn, och digital. D'Prekaritéit och bei Leit, déi schaffen, misst verhënnert ginn.



E weidert Thema waren d'Chômage-Indemnitéite fir Frontalieren. Ënnert dem Stréch wëll d'Kommissioun, datt de Frontalier säi ganze Chômage vum Grand-Duché bezuelt kritt. E problematesche System, well een zu Lëtzebuerg awer erwaart, datt de Concernéierte mat der Adem zesummeschafft. Dat wier ee Kontrollproblem. Et kéint een di Persoun och net zwéngen, een Job just hei zu Lëtzebuerg unzehuelen. Also kéint een den System vu Bréissel net zu Lëtzebuerg ëmsetzen. Et wier een awer bereet, weider ganz enk mat den Nopeschlänner zesummenzeschaffen.