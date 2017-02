© AFP

EU-Sommet / Reportage Annick Goerens



Dat hunn déi 28 EU Staats- a Regierungscheffen e Freideg de Mëtteg um EU-Sommet zu Valletta op Malta decidéiert. Elleng am leschte Joer sinn iwwert dee Wee nämlech eng 180.000 Flüchtlingen an d'EU komm, iwwer 4.000 Leit si beim Versuch gestuerwen. De Message no bausse soll dofir elo ganz kloer sinn. De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel: Huelt kee Boot, wou der riskéiert äert d'Liewen ze huelen. D'Chance fir duerno eng Plaz, eng Garantie ze hunn ass souwisou net ginn, dofir riskéiert net äert Liewen.D'EU wëll also kloer maachen: Wien an d'Boot klëmmt, riskéiert nees a Libyen zeréckbruecht ze ginn. Fir dat ëmzesetzen an och d'Migratioun ze verhënnere solle mam Aktiounsplang engersäits d'Garde-Côte forméiert a besser equipéiert ginn. An anerersäits sollen déi dramatesch Konditiounen an de Flüchtlingscampen zesumme mam UNO-Hëllefswierk fir Flüchtlinge verbessert ginn. Kann d'EU domat also vertrieden, dass Leit an ee geféierlecht Transitland zeréckgefouert ginn? Et kéint een et vertrieden, wann ee Konditiounen hätt. Am Text steet dofir och dran, dass ee mam UNHCR an de Responsabele vun de Migratioune wëllt zesumme schaffen. Dat soll Garantien an och Fridde bréngen, sou de Xavier Bettel.Iwwer Dësch koumen d'Staats- a Regierungscheffen e Freideg de Mëtteg natierlech och net derlaanscht fir déi aktuell transatlantesch Bezéiungen unzeschwätzen. Do gouf och iwwert den Amerikaner Ted Malloch geschwat, deen als Kandidat fir de Posten als nächsten EU-Ambassadeur an d'Spill bruecht gouf. Dat ass och deen, dee gesot huet Ech hunn d'Sowjetunioun futti kritt an ech kann nach aner Unioune futti kréien, sou de Xavier Bettel. Fir de Premier ass et elo wichteg sech net provozéieren ze loossen, well dat wär dat falscht Signal. Och wann Amerika seet, mir bréichten si, si brauchen och eis an si sollten och net vergiessen, dass ee Partner war, nach ëmmer ass an een et och soll bleiwen, sou de Lëtzebuerger Premier.Zanter dem Freidegnomëtteg sinn d'Staats-a Regierungscheffe just nach zu 27. Do dierft elo ouni déi britesch Premier Ministesch Theresa May iwwert de Brexit an d'Zukunft vun der EU diskutéiert ginn.



Link: Juncker: Libyen muss ënnert d'Äerm gegraff kréien

Link: Staark Kritik vun MSF u Pläng vun der EU a Flüchtlingsfro

Link: Wat sinn d'Objektiver vun der Unioun zu 27?

Link: D'Flüchtlingsfro wäert dominéieren