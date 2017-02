© RTL Télé Lëtzebuerg

Wéi geet et weider mat der EU? / Reportage Annick Goerens



Den Artikel 50, fir de Brexit z'entaméieren, soll Ufank Mäerz vum Theresa May declenchéiert ginn, donieft feiert d'EU am drëtte Mount vum Joer awer och hire 60. Gebuertsdag.

Fir sou ee ronnen Alter ass et wichteg och emol nei Impulser ze setzen. Et wär an dem Sënn fir d'éischt zanter laangem gewiescht, dass een nees zesummen an déi richteg Richtung gaangen ass, seet de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel. Et hätt een en Deal mat der Tierkei an och Punkto Libyen mierkt een, dass verschidde Länner sech selwer an den Eck gedréckt haten, elo awer nees wëllen an d'Mëtt kommen.A punkto Brexit war ee sech iwwert d'Bänken ewech nach ëmmer eens, dass et wichteg ass géintiwwer Groussbritannien mat enger Stëmm ze schwätzen. Wann deen Artikel 50 kënnt, sollt een awer net waarden bis de Conseil am Juni waart.Lëtzebuerg, d'Belsch an Holland hunn iwwerdeems zesummen eng Initiativ geholl, fir Europa spéitstens fir säi Gebuertsdag nees un déi Wäerter ze erënneren, fir déi ee sech ursprénglech gegrënnt huet. E Friddensprojet, wou Solidaritéit an Zesummeschaffe grouss geschriwwe ginn. Wann dat net sou ass, da misst ee vläicht ee Kär-Europa envisagéieren.De Xavier Bettel präziséiert, dass hien ni en Europa vun 2 Vitesse verdeedegt. Hien ass dovun ausgaangen, dass een zu 28 ëmmer alles mécht. En Europa, wou de Motor aus ass, wéilt hien net. Et kann awer net sinn, dass wann ee Land decidéiert huet, net méi matzemaachen, déi aner EU-Länner d'Geisele vun deem Land sinn. Et muss ee weiderkommen a wann net zu 27, dann ass et eben esou.Et wär op alle Fall net vu Muttwëll, verschidde Länner dorun ze erënneren, wéi et hinne virun EU-Zäiten gaangen ass. Roum als Kontrast also tëscht deem wat war, an deem wat an Zukunft kéint kommen.