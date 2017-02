© RTL Télé Lëtzebuerg

De Jean Asselborn



Engersäits wëllt Europa hëllefen, dass an deenen Dosende Flüchtlingscampen e mënschewierdegt Liewe méiglech gëtt. D'Situatioun wier nämlech schrecklech do, weess de Lëtzebuerger Ausseminister, Jean Asselborn.Wat awer och wichteg wier, dat ass dass een engersäits am Süde vum Land mat der Hëllef vun der EU probéiert, dass net méi jiddereen an d'Land erakënnt. Op der anerer Säit ass et wichteg, dass Italien zesumme mat Libyen kuckt, datt déi kriminell Aktivitéiten, wou d'Leit ënnert egal wéi enge Konditiounen op Gummisbooter iwwert d'Mier geschéckt ginn, ënner Kontroll kommen.

De Lëtzebuerger Ausseminister präziséiert, dass déi Hëllef iwwer d'UN géing lafen.