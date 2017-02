Beim éischte Vote den 1. Februar hate 498 Deputéiert fir d'Gesetz gestëmmt, 114 dogéint. Dat Iewescht Geriicht zu London hat am Januar decidéiert, dass d'Parlament misst an d'Prozedur mat agebonne ginn. Nom Vote am House of Commons geet d'Gesetz dann an d'House of Lords. D'Regierung vun der Premierministesch Theresa May rechent domadder, dass den Accord vum Parlament bis de 7. Mäerz virläit. Dee Moment kéint d'Theresa May dann um EU-Sommet den 9. an 10 Mäerz de Brexit no Artikel 50 vum EU-Vertrag ufroen.