De Jean-Claude Juncker wëll net fir eng zweet Mandatszäit un der Spëtzt vun der EU-Kommissioun untrieden, dat huet de Kommissiounspresident, der Noriichtenagence AFP no, an engem Interview mam Deutschlandfunk gesot. De fréiere Lëtzebuerger Premier hat ähnlech Aussoe schonn an der Vergaangenheet gemaach. Ënnert anerem bei eis den 8. Oktober am Background, wou de Jean-Claude Juncker gemengt hat, eng europäesch Carrière géif duergoen. Hie hätt net wëlles, fir eng zweet ze maachen. De Lëtzebuerger hat de Posten un der Spëtzt vun der Kommissioun am Dezember 2014 iwwerholl.