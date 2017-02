D'Aktioun "Stop TTIP a Ceta", déi ënnert anerem vun Attac a Greenpeace initiéiert gouf, gouf vun net manner wéi 3,5 Millioune Bierger ënnerschriwwen.



E Mëttwoch stëmmt d'Europaparlament iwwert de Fräihandelsaccord of. Et war no engem laange Sträit am Oktober vun der EU a Kanada ënnerschriwwe ginn. No engem positive Vote am Europaparlament kéint de Ceta da geschwënn virleefeg a Kraaft trieden.



Fir dass den Accord definitiv kann applizéiert ginn, mussen nach déi national Parlamenter vun den EU-Memberlänner driwwer ofstëmmen.





D'EU-Kommissioun presentéiert um Méindeg iwwregens hir nei Konjunkturprognosen. Am Hierscht hat Bréissel ee manner héije Wuesstem fir 2017 virausgesot. De PIB sollt deemno ëm 1,5% an d'Luucht goen. Do virdru war d'Kommissioun nach vun 1,8 Prozent ausgaangen.