Dat sot de Charel Goerens. Fir den Europadeputéierte gesäit et de Moment net nëmmen no engem haarde Brexit aus, mä och dono, wéi wann d’Europäesch Unioun gëeent wär vis-à-vis vu Groussbritannien.



Goerens iwwer EU/Reportage Eric Ewald





D’Lach am EU-Budget nom Brexit wäert “Heulen und Zähneknirschen” mat sech bréngen, sou de Charel Goerens, fir deen Europa duerch den Austrëtt vu Groussbritannien och méi schwaach no bausse gëtt!



Zur Flüchtlingskris sot den Europadeputéierten, dass dat eng Kris war an ass, déi keng hätt däerfe sinn, wa jiddereen eng Hand mat ugepak hätt. Et hätt dozou dann och keng europäesch Politik ginn, déi deen Numm verdéngt hätt. D’Angela Merkel eleng hätt d’Éier vun Däitschland a vun Europa gerett, huet den DP-Politiker betount. Däitschland hätt 2015 eng 30.000 Refugiéen den Dag opgeholl; dat waren der souvill, wéi Groussbritannien a Frankräich an 3 Joer wollten ophuelen.

Zu de Wahlen an Europa, déi virun der Dier stinn, huet den Europadeputéierte gemengt, dass näischt vun deenen däitschen ze fäerte wär, wuel awer vun de franséischen an hollänneschen. Hien huet donieft vun iwwerflëssegen Diskussiounen iwwer en haarden EU-Kär geschwat.