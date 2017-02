Communiqué par: ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit, assistera à une conférence sur les salaires en Europe à Bruxelles le mardi 14 février 2017. La conférence est organisée par la Confédération européenne des syndicats et porte le titre «L’Europe a besoin d’une hausse salariale – le temps de notre relance est venu!».



«Les politiques économiques basées sur l'austérité, la baisse des salaires et le démantèlement des droits sociaux ont clairement échoué. Afin de réduire les inégalités et de solidifier la relance économique, l’Union européenne a besoin d’une hausse de salaire», a déclaré Nicolas Schmit en amont.