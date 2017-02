© RTL Archiv

Dat ass och um Mëttwoch, um Dag, wou am EU-Parlament zu Stroossbuerg iwwert d'Fräihandelsofkommes ofgestëmmt gëtt, de Message vun der Plattform Stop TTIP & CETA. Fir d'Plattform missten nach eng Rei Deputéierten hir Meenung änneren a sech de Géigner uschléissen. D'Chancen wieren awer net ganz grouss.



D'Blanche Weber vun der Plattform betount, datt d'Zivilgesellschaft europawäit géing soen: Mir brauchen Handelsaccorden a wëllen e gudde Welthandel.





Blanche Weber



Et wier elo, an Zäite vum Populismus, den Ablack fir e gudde Welthandel ze organiséieren, esou d'Blanche Weber. Et wier wichteg, en Accent op d'Ëmwelt a net op d'Firmen duerchzesetzen. Wann een den Entreprisë weider méi Muecht géif ginn, wéi de Leit, géif et just nach méi schlëmm ginn, esou d'Blanche Weber.CETA wier e Symbol dofir, wéi een de Welthandel muer wëll organiséieren, grad zu Zäite vun engem Trump. Et wier wichteg, eng gutt Géigebalance ze hunn.Et wéilt een den Handel net briechen, mä e besser organiséierten Accord, wou Soziales an Ëmwelt am Virdergrond stéingen.

Iwwer 3,5 Millioune Mënschen hu sech europawäit ausdrécklech géint CETA ausgeschwat an den Appell un d'EU-Parlamentarier gemaach Nee ze stëmmen.



D'Blanche Weber erwaart sech och net, datt d'Europa-Deputéiert, virun allem déi Lëtzebuerger, sech hirer Responsabilitéit an den Ae vun der Plattform stellen. D'Kaarte stinn also net ganz gutt.



An de leschten Deeg hätte sech ëmmer méi europäesch Gewerkschafte geäussert an hätten am Detail opgelëscht, wat d'Problemer wieren, esou d'Blanche Weber. Et wieren och ganz vill Juristen an Unisproffen, déi gesot hätten, et soll een et net maachen. D'Blanche Weber versteet net, wéi Europaparlamentarier esou Scheiklappe kënnen op den Aen hunn.



Zanter dem Summer zejoert gouf europawäit den CETA-Check duerchgefouert, bei deem d'Bierger den EU-Parlamentarier konkret Froen zum Ofkommes konnte stellen. Iwwer 120.000 Bierger hunn europawäit matgemaach, 750 zu Lëtzebuerg. Ausser dem Claude Turmes hätt keen op déi Froe geäntwert.



An der Stop CETA an TTIP-Plattform wier ee schockéiert, erféiert an indignéiert driwwer, dass Europaparlamentarier, déi vun de Leit gewielt ginn, an esou engem wichtegen Dossier mengen, si kéinte Froen ignoréieren, esou d'Blanche Weber. Et wier e Mëssuechte vun de Leit. Se géifen all vum Clivage tëscht der Politik an de Leit schwätzen an doriwwer, wat een dogéint kéint maachen. Dem Blanche Weber no wier do dat éischt, wat ee mécht, op Froen ze äntweren.



D'Zivilgesellschaft géing awer natierlech europawäit bis op d'lescht Minutt Argumenter liwweren, mä och nom Vote wier d'Aarbecht net gedoen. Engersäits misst een déi national Parlamenter virun d'Responsabilitéit stellen a sech anerersäits fir e besser organiséiert Fräihandelsofkommes asetzen.