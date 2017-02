Et gëllt als sécher, dass déi Konservativ, déi Liberal a vill Sozialdemokraten dofir stëmmen.Géint den Accord sinn déi Gréng, Vertrieder vun déi Lénk, Euroskeptiker a Rietsextremer, déi am Europaparlament awer an der Minoritéit sinn.Nodeems Deputéiert driwwer ofgestëmmt hunn, kënnen déi eenzel Handelserliichterungen, sou wéi se am Ceta virgesi sinn, virleefeg applizéiert ginn. De Fräihandelsaccord kann awer eréischt offiziell a Kraaft trieden, wann et vun all den EU-Staaten ratifizéiert gouf. Ceta-Géigner hunn annoncéiert e Mëttwoch virum Europaparlament géint den Accord ze demonstréieren.