D'Entreprisë mussen nämlech fir all Tonn Zäregas, dee si ausstoussen een entspriechenden Zertifikat kafen. Ma de Marché ass iwwerschwemmt mat dësen Emissiouns-Zertifikater an dowéinst ass och de Präis dofir ze bëlleg an de System fonctionnéiert net.



Tëscht 2021 an 2030 sollen dës Zertifikater dofir elo all Joer ëm 2,2 Prozent gekierzt ginn.