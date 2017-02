© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Dëst geet aus engem Rapport vun der europäescher Kommissioun iwwert d'EU-Ëmweltpolitik ervir. E Rapport, deen et an där Form nach net gouf: eng éischte Kéier goufe gläichzäiteg bei allen 28 Memberstaaten den Zoustand vun der Ëmsetzung vun der bestoender Ëmweltpolitik gekuckt. D'Claudia Kollwelter huet mat der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg iwwert d'Resultater fir Lëtzebuerg an déi Haapterausfuerderunge geschwat.

EU Ëmweltpolitik / Reportage Claudia Kollwelter



E Punkt, deen analyséiert gouf, ass d'Waasser.Der Ëmweltministesch no, hätt Lëtzebuerg gutt "Badegewässer" a géif och vill maachen, fir eng gutt Qualitéit vum Drénkwaasser ze hunn. Wann et awer drëm géing goen, fir mat der Landwirtschaft an deem Beräich zesummenzeschaffen, hätt Lëtzebuerg nach vill opzehuelen, esou d'Carole Dieschburg. Am Rapport gesäit een awer och, datt all d'Länner an der Zesummenaarbecht mat der Landwirtschaft nach Efforte sollte maachen.Eng bonne Note kritt Lëtzebuerg a puncto Kreeslafwirtschaft. Do hätt Lëtzebuerg "Best Practicen" an hätt elo scho flott Mesuren en place, wou schonn eng gutt Zesummenaarbecht mat der Ekonomie géif existéieren. An deem Beräich wier ee "fit for circularity", esou d'Ëmweltministesch.Et ass awer net eleng eng Momentopnam, wou Lëtzebuerg mat anere Länner verglach gëtt, mä an engems schléit d'Kommissioun de Länner eng Rei Moossnahme vir, fir d'Ëmweltpolitik besser ëmzesetzen. An do wëll ee sech e puer Punkten och zu Häerz huelen.Et wéilt ee net nëmmen do nobesseren, wou nach vill Aarbecht ass, et wéilt een och dat promouvéieren, wat bis ewell gutt gelaf ass, esou d'Carole Dieschburg. Dat wier eben d'Kreeslafwirtschaft. Do wéilt ee méi ressourceneffizient ginn. An der Offallwirtschaft wéilt een och de beschte Schüler ginn.Den 28. Februar treffe sech d'Ëmweltministeren zu Bréissel fir den Ëmweltconseil, wou dann och iwwert de Rapport geschwat gëtt.D'Diskussioune wieren nëtzlech, fir d'Decisiounen ze treffen a wéi eng Richtung europäesch Politiken a Zukunft solle goen.