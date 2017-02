© afp

Dat sinn d'Wieder vum kanadesche Premier Justin Trudeau un d'Europadeputéiert zu Stroossbuerg, een Dag nodeems den ëmstriddene Fräihandelsaccord CETA, oder op franséisch AECG, op der Plaz ugeholl gouf. Et ass déi éischte Kéier, dass e kanadesche Premier d'europäesch Parlament adresséiert a fir d'Occasioun ënnersträicht den Trudeau, dass Kanada an Europa net nëmmen déi nämmlecht Sproochen an eng Geschicht vu Frëndschaft, ma och eng gemeinsam Visioun fir d'Zukunft deelen.





Justin Trudeau



Et wier e modernen a progressiven Accord. Mat Hëllef vum Accord, kéinten d'Länner hir Bierger, d'Aarbecht, d'Liewensmëttel an d'Sécherheet vun de Consommateuren ze schützen. Et kéint een d'Gestioun vun de Bëscher och besser geréieren an d'Ëmwelt besser schützen.Den Justin Trudeau bedankt sech och bei den Europadeputéierte fir hir Aarbecht an deem ambitiéise Projet. Dem kanadesche Premier no géifen d'Bierger all vum Accord kënne profitéieren.Elo muss natierlech och nach dat kanadescht Parlament gréng Luucht ginn an da kënne grouss Deeler vum Accord virleefeg a Kraaft trieden. A senger kompletter Form kann den CETA awer eréischt ëmgesat ginn, wann och déi 28 national EU-Parlamenter den Accord ratifizéiert hunn. An dat kéint nach Joren daueren.