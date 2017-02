© AFP

No den Irritatiounen an de leschte Wochen huet sech elo eng éischte Kéier d'Regierung vum Donald Trump fir eng enk Zesummenaarbecht mat der EU ausgeschwat. Dat a Persoun vum Vize-President Mike Pence, deen um Méindeg zu Bréissel am Numm vum President sot, datt d'USA sech engagéiere wéilten, fir weider als Partner mat der EU zesummenzeschaffen.Dat, nodeem den US-President nach viru kuerzem sot, datt hien de Brexit gutt géif fannen, der Meenung wier, datt nach méi Länner aus der EU austriede géifen an déi ganz Institutioun a sengen Aen ze bürokratesch an ineffizient wier.Fir den Rotspresident vun der EU Donald Tusk waren d'Zousoe vum Mike Pence awer gutt fir d'Zukunft. Am Gespréich mat der EU-Aussebeoptragten Federica Mogherini huet de Pence souguer ausgesot, datt een d'Bezéiungen tëscht EU an USA nach verdéiwe misst.Fir de Jean-Claude Juncker ass et kloer, datt d'Stabilitéit op der Welt vun de Bezéiungen tëscht den USA an Europa ofhänkt. Och a puncto Wirtschaft wieren d'Vereenegt Staaten an d'Europäesch Unioun vuneneen ofhängeg a souguer méi, wéi verschidde Leit an den USA mengen, sou de Lëtzebuerger Kommissiounspresident.Zu Bréissel gouf et am Kader vun der Visite vum Mike Pence Demonstratiounen. Ënner anerem gouf sech fir Fraerechter, géint d'Awanderungspolitik vun den USA a géint d'Stellung vum Donald Trump vis-à-vis vum Klimawandel agesat.