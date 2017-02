© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Um Ordre du Jour stinn Diskussiounen iwwer eng nei Approche, fir d'Steierflucht ze limitéieren, ma et wéilt een och versichen, sech eens ze ginn, iwwer d'Fro vun de sougenannten Hybriden, erkläert de Lëtzebuerger Finanzminister Pierrre Gramegna.





Hybride wiere Positiounen an engem Bilan, déi vu verschiddene Länner anescht géife gekuckt ginn, esou de Pierre Gramegna. Déi géife mat sech bréngen, dass eng Saach duebel kéint ofgesat ginn oder, dass an zwee Länner eng Kéier keng Steiere géife bezuelt ginn. De ganze But wier, fir eng Koordinatioun ze kreéieren, dass ee Saache nëmmen eemol kéint ofzéien oder dobäirechnen. Dem Finanzminister no géif dat fir eng méi gerecht Steierlandschaft suergen.Donieft wär scho lescht Joer eng relativ grouss Direktiv ugeholl ginn, fir d'Mesurë vum G20 an der OECD ëmzesetzen, ma een Deel vun dem "Package" wär verréckelt ginn an doriwwer misst ee sech elo um Dënschdeg awer eens ginn. Dobäi geet et also haaptsächlech ëm dës Hybriden.

Dem Pierre Gramegna no hätt Lëtzebuerg do ganz aktiv matgeschafft. Mat deem Kompromëss, dee géif um Dëscht leien, hätt Lëtzebuerg keng Problemer. Den zweeten Deel vun der Ëmsetzung vu G20 an OECD Mesurë kéinten ugeholl ginn. Mat der Ëmsetzung vun dëser neier Steierlandschaft géif Europa seng Positioun un der Spëtzt sécheren. Lëtzebuerg hätt sech 2014 ajustéiert a wier och elo esou transparent, wéi déi aner Länner. De Finanzminister wier an den Emiraten an am Oman gewiescht. Do hätt hien erausfonnt, dass de Fait, dass Lëtzebuerg elo transparent wier, e berouegenden Effekt op d'Investisseuren hätt. Hien hätt deemno keng Bedenken, dass dat Ganzt fir Lëtzebuerg Schwieregkeete mécht.Déi nächst G20-Konferenz vun de Finanzministeren an Zentralbanken ass iwwerdeems de 17. an 18. Mäerz zu Baden-Baden an Däitschland. Den Ecofin Comité soll d'Preparatiounen dofir iwwerhuelen, och dat gëtt um Dënschdeg am Ecofin Conseil bestëmmt.