D'Land huet Interpol gefrot, fir de Fränk Engel an zwéin aner Europadeputéierte festzehuelen. Hannergrond ass d'Präsenz vun de Politiker als Observateur bei engem Referendum an der Konfliktregioun Karabach. D'Autoritéite vu Baku gesinn dëst als illegaalt Betriede vun aserbaidschaneschem Territoire.

De Fränk Engel wëll sech elo bei Interpol informéieren. Hie geet net dervunner aus, datt hien elo international wäert gesicht ginn, well et dem internationalen Droit no kee valabele Grond heifir géing ginn.