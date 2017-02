Genee wéi d'Bundeskanzlerin Angela Merkel mengt also och de Jean-Claude Juncker, dass net all EU-Land bei all Gemeinschaftsprojet wëll matmaachen. Déi Memberstaaten, déi also wëllen, missten hir Integratioun kënne verdéiwen, ouni dass déi ganz EU matzéie muss.Dem EU-Kommissiounspresident no kéint schonn nächste Woch, also méi fréi wéi geplangt, de sougenannten „White Paper“ vun der Kommissioun virgestallt ginn. Dora solle Propose stoe wéi d'Gemeinschaft sech an de nächste Joren, och no engem Brexit weider entwéckele kann. Éischt Weichen dofir, soll beim 60. Gebuertsdag vun den Réimesche Verträg am Mäerz zu Roum gestallt ginn.