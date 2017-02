D'Hoffnungen op en zweete Sëtz am House of Commons vum britesche Parlament huet sech fir déi rietspopulistesch an EU-kritesch Partei UKIP net erfëllt.

De Ukip-Chef Paul Nuttall

Zu Stoke-on-Trent, enger traditioneller Labour-Héichbuerg stounge sech en Donneschden an enger Nowal de Labour-Kandidat Gareth Snell an den UKIP-Mann Paul Nuttall géintiwwer. De Snell konnt d'Wahl fir sech entscheeden, obwuel am Juni awer vill Leit an der Stad fir e Brexit gestëmmt haten. Dëser Wahl gëtt iwwerdeems Signal-Charakter zougeschriwwen: eng Defaite kéint elo déi aktuell Kris bei der EU-kritescher Partei verschäerfen.