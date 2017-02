Internat.: Am meeschte gelies

2014 hat Moskau nämlech verbuede fir lieweg Schwäin a verschidde Produite vu dësen Déieren a Russland z'importéieren, dat well an e puer Länner am Oste vun der EU zu der Zäit déi Afrikanesch Schwéngspescht ausgebrach war. Ma trotz dem Uerteel vun der WTO wäert Russland sou séier keng Schwäin importéieren. Dat och aus Protest op EU-Sanktiounen.