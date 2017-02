© AFP (Archiv)

Wéi geet et weider mat Europa, dëst war Thema vun enger Usprooch vum Kommissiounschef Jean-Claude Juncker en Donneschdeg zu Louvain.



Am Kär vun der Konferenz stoung d'Iddi, d'EU nei ze strukturéieren, sou, dass net méi all d'Memberlänner alles zesumme musse maachen. Sou kéint dann all Land sech mat senger eegener Vitesse entwéckelen. De Kommissiounspresident sot nach, dass d'Onzefriddenheet, déi een de Moment an der EU ka konstatéieren, verständlech ass. Vill Leit hätten d'Gefill, dass sech d'Kommissioun ze vill an national Affairen, jo souguer a privat Saachen amëscht.

Juncker zu Louvain / Reportage Ben Eich



An dëst féiert dem Kommissiounspresident no zu engem Gruef tëscht den EU-Awunner an der EU selwer, deen ëmmer méi grouss gëtt.



Ma d'EU just nach op eng Wirtschaftsgemeinschaft ze reduzéieren, hält de Jean-Claude Juncker fir falsch. Et muss een, op eng gewësse Manéier, esou weider fueren, wéi am Moment, wann een d'Europa vu Muer wëll hunn, dorënner Falen zum Beispill d'Europa vun der Defense oder der Energie. Ma just eng Wirtschaftsgemeinschaft wier net déi europäesch Ambitioun.



Ma wéi kéint dës Reorganisatioun da genau ausgesinn. De Kommissiounspresident huet net all ze vill verroden, ma am Zentrum vun den Iwwerleeunge steet e Käreuropa, wou sech dann déi aner Länner, déi net dozou gehéiere, kënne eraussiche, bei wéi engen Themen se matmaachen. Fir de Jean-Claude Juncker ass de Moment komm, wou net méi jiddereen an der EU dat selwecht maache kann. An op déi historesch Fro muss een elo eng Äntwert fannen. Elo ass d'Fro, wëll een als 28 weider goen, woubäi een jo den 28. verluer huet, oder soll een déi, déi méi séier wëlle weider goen, dat maache loossen.