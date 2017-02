Dëser Deeg war de Wirtschaftsminister Etienne Schneider zu Bréissel fir do iwwert d'Opportunitéiten an d'Erausfuerderunge vum Eenzelhandel am Benelux-Raum ze schwätzen. Op der Reunioun huet de Minister nach emol d'Problemer ugeschwat, déi d'Lëtzebuerger Eenzelhändler, zum Beispill Supermarchéen, hunn, wann et drëms geet, fir hier Wueren anzekafen.



De Commerçant huet dacks net de fräie Choix, fir do anzekafen, wou et am bëllegsten ass, mä e kritt et vum Produzent virgeschriwwen, iwwert wéi een Tëschenhändler hie muss fueren.

Déi Tëschenhändler sëtzen dacks an der Belsch a verdéngen och op de Produiten. Mam Resultat, datt de Verkafspräis zu Lëtzebuerg méi héich ass, wéi an den Nopeschlänner, kritiséiert den Etienne Schneider.

D'EU misst op deem Punkt endlech handelen, seet de Wirtschaftsminister.







Etienne Schneider: "D'Kommissioun misst higoen an deene soen "Dir verstousst géint den europäesche Bannemaart. Déi do Reglementatioun, déi där intern do de Leit octroyéiert, déi geet net. Dat musst der réckgängeg maachen." An am Noutfall muss een eng Plainte géint se maachen um europäeschen Geriichtshaff. Ech menge fir mech ass dat extrem wichteg, well et eng concurrence déloyale ass fir eis Supermarchéen, fir eis Geschäfter. An am Endeffekt, an ech mengen dat ass finalement dat wichtegst, ass et en Desavantage fir eis Bierger, fir eis Clienten, well se finalement méi fir hier Liewensmëttel, fir hier Wueren, bezuelen, wéi se eigentlech missten."



