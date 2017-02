Doranner analyséiert den erfuerene Lëtzebuerger Politiker déi europäesch an d'Lëtzebuerger Energiepolitik vun de leschte 15 Joer a beschreift ënnert anerem den Afloss vu Lobbyen zu Bréissel a wéi wichteg politesch Allianzen sinn. Dat an engem decisiven Ament, an deem d'Jalonen fir déi europäesch Energiepolitik bis 2030 gesat ginn.



Et wier him wichteg gewiescht, datt méiglechst vill Leit zu Lëtzebuerg elo verstinn, ëm wat et geet, sou de Claude Turmes am Interview mat Télé Lëtzebuerg. An zwar ëm Zukunft! Déi vum Planéit an déi vun den Aarbechtsplazen an Europa. Do géif et als Politiker och vill drëms goe, fir sech géint Lobbyen ze behaapten.



Déi ganz kritesch Haltung vum Donald Trump vis-a-vis vum Klimaschutz hëlt de gréngen Europadeputéierten ganz geloossen. Betriber déi an den USA frustréiert géifen, kéinte sech jo ganz gär an Europa néierloossen.



Lëtzebuerg ass dem Claude Turmes no um Wee vun der Besserung. D'Land war laang Schlussliicht a Saachen erneierbar Energien, mat engem Prozentsaz vun nëmmen 4,5%. Haut wier hien heiansdo souguer houfreg op d'Land, sou de grénge Politiker. Zum Beispill wéinst der neier Gesetzgebung bei den neien Haiser.



De ganzen Interview mam Claude Turmes iwwert säi Buch " Transition énérgétique" an Toun a Bild dann um 19.30 Auer am Journal vun Télé Lëtzebuerg