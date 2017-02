Flüchtlinge virun der libescher Küst. © afp

Den EU-Parlamentspresident Antonio Tajani huet sech fir Opfanglager fir Flüchtlingen a Libyen ausgeschwat. Et wier richteg esou Lager a Libyen opzeriichten. D'EU sollt an deem Kontext en Accord mat Libyen aushandelen, esou den Tajani an engem Interview mat däitsche Medien. Allerdéngs missten an dëse Strukture genuch Dokteren a genuch Medikamenter zur Dispositioun stoen. Et misste genuch Mëttel zur Verfügung gestallt ginn, fir dass d'Leit do e puer Méint oder Jore kéinten an Dignitéit liewen, fuerdert den EU-Parlamentspresident. Opfanglager dierfte keng Konzentratiounslager ginn, esou den Antonio Tajani. Et misst donieft geléngen, dass virun allem am westlechen Afrika déi nigerianesch Islamistegrupp Boko Haram eliminéiert gëtt, fir dass d'Flüchtlingen nees kënnen zeréck an hir Heemechtslänner.Weider huet den EU-Parlamentspresident ee milliardeschwéiere Marshall-Plang fir Afrika gefuerdert. Entweder et gëtt elo gehandelt, oder et wäerten an den nächsten 20 Joer Millioune vun Afrikaner Direktioun Europa kommen.

Schaarf Kritik vun der europäescher Agence fir d'Protektioun vun de Grenzen un d'Adress vun den Hëllefsorganisatiounen, déi am Mëttelmier viru Libyen am Asaz sinn. Si géifen d'Aktivitéite vu kriminellen Netzwierker a Passeuren ënnerstëtzen, andeems d'Migranten ëmmer méi no un der libescher Küst vun europäesche Schëffer opgeholl ginn. Dem Direkter vu Frontex, Fabrice Leggeri no, féiert dat dozou, dass d'Passeuren ëmmer méi Migranten op Booter forcéieren, déi delabréiert sinn. An der Lescht goufe 40% vun all den Aktiounen duerch ONGen duerchgefouert, sou de Fabrice Leggeri. Dat géif och dozou féieren, dass et fir déi europäesch Sécherheetsautoritéiten ëmmer méi schwéier gëtt, duerch Gespréicher mat de Migranten, méi iwwert d'Passeuren erauszefannen. Den Direkter vu Frontex rechent domadder, dass d'Zuel vun de Migranten, déi iwwer Libyen kommen, dëst d'Joer weider an d'Luucht geet. Zanter Ufank vum Joer hätten trotz dem schlechte Wieder nees iwwer 4.500 Migrante probéiert an Italien ze kommen. Honnertdausende vu Flüchtlingen liewen aktuell a Libyen.