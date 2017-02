De Frank Engel war op Invitatioun vun der Regioun Karabach an den Aserbaidschan geflunn an hat donieft och e Mandat vum Europaparlament.

"Den internationale Mandat d'arrêt ass Quatsch": Dat sot de Méindeg de Moien den Europadeputéierte Frank Engel an der Maison de l'Europe. Hannergrond vun deem Haftbefehl ass d'Präsenz vum chrëschtlech-soziale Politiker mat zwee aneren Europadeputéierten als Observateur bei engem Referendum an der aserbaidschanescher Konfliktregioun Karabach. D'Autoritéite vu Baku haten dëst als illegaalt Betriede vun hirem Territoire gesinn an Interpol dofir gefrot, de Frank Engel festzehuelen.Hie wier op Invitatioun vun der Regioun Karabach mat engem Mandat vum Europaparlament op der Plaz gewiescht a géing dernieft eng gewëssen diplomatesch Immunitéit genéissen. Den Aserbaidschan wier dann och dat eenzegt Land op der Welt, dat esou ee Gesetz hätt.

Dat wat den dräi Deputéierte virgeworf gëtt, sinn d'Tatbestänn, déi just ënnert dem aserbaidschanesche Recht existéieren. Dem Frank Engel ass esou e Gesetz néierens bekannt, datt, doduerch datt een e spezifeschen Territoire betrëtt, een e Gesetz gebrach huet an dowéinst verhaft misst ginn. Dobäi kënnt, datt een iwwer dee Staat, deen deen Territoire fir sech beusprocht, guer net dohinner kënnt.Datt et souwäit komm wier, wier natierlech traureg, esou de Frank Engel. Ma dat géif awer d'Determinatioun vun deene Leit, déi aus perséinlecher Iwwerzeegung op d'Situatioun vun de Mënschen an der Regioun Karabach opmierksam wëlle maachen, net briechen. Hie géif sech op alle Fall op keen Deal aloossen an och weiderhin an déi Regioun reesen.

Déi éischt Fro, déi ee vun Leit, déi dem Aserbaidschan nostinn gestallt kritt, ass wat ee géif kréien, wann ee sech fir Karabach oder Armenien géif asetzen. De Frank Engel präziséiert, datt hie kee Su dofir kritt, fir dat ze maachen, hie wéilt och dofir näischt kréien. Hie mécht dat aus Iwwerzeegung, op Mënscherechter baséiert. "Aserbaidschan keeft Frënn, Armenien huet Frënn, datt ass e ganz fundamentalen Ënnerscheed" seet den CSV-Politiker.Mat Interpol selwer hätt hien nach kee Kontakt gehat. Et hätt keen opgehuewen, esou de Frank Engel, deen dernieft nach een Appell un d'Lëtzebuerger Regierung lancéiert huet, ënnert dëse Konditiounen déi diplomatesch Relatioune mam Aserbaidschan nach emol z'iwwerdenken.