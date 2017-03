Internat.: Am meeschte gelies

Dat huet déi juristesch Kommissioun vum Europäesche Parlament decidéiert an ass domadder enger Fuerderung vum Parquet vun Nanterre nokomm. Dësen hat Enn 2015 géint d'Marine Le Pen, wéinst dem verbreede vu Biller mat Gewalt am Internet, enquêtéiert.



En Donneschde befaasst sech de Plenum vum Europaparlament mat der Annulatioun vun der Politikerin hirer Immunitéit. An der Reegel respektéieren Deputéiert de Vote vun der zoustänneger Kommissioun. Bis ewell huet d'Marine Le Pen sech op hir parlamentaresch Immunitéit beruff gehat a refuséiert vun der Police gehéiert ze ginn.