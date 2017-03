Déi Europäesch Kommissioun géint Rassismus an Intoleranz vum Europarot gesäit Handlungsbedarf zu Lëtzebuerg.

An engem Rapport, deen en Dënschden eraus komm ass, stinn dës Kritikpunkten.

Et gëtt do awer och festgehalen, datt Politik a Medien allgemeng net op hate speech zréck gräifen. Haassriede ginn och juristesch verfollegt. D'Flüchtlingen géife gutt opgeholl ginn, do géifen Efforte gemaach ginn. Et gëtt eng gratis Educatioun fir déi kleng Kanner, éier se an d'Schoul kommen an eng niddreg Zuel vu rassisteschen an homophobe Strofdoten. D'Kommissioun huet och positiv bewäert, datt gläich geschlechtlech Koppele sech däerfe bestueden a Kanner adoptéieren.

Donieft gëtt et awer och Kritik: latent Friemefeindlechkeet um Internet ass eng dovunner, géint Flüchtlingen, Moslemen a Friemer allgemeng. D'Medien an d'Internetprovider géifen net genuch ënnerhuele fir dat ze verhënneren.

An der Integratiounspolitik wär och nach muenches ze maachen. En neien Aktiounsplang géif feelen.

D'Etude ënnersträicht och, datt Kanner mat Migratiounshannergrond manner gutt Chancen an der Schoul hunn, si vum System benodeelegt sinn.

D'Kommissioun proposéiert och, datt sou séier wéi méiglech e Gesetz kënnt fir Transgender-Leit.



LINK: Rapport vun der ECRI