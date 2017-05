© AFP (Archivbild)

D'Initiativ "Pulse of Europe" huet als d'Zil, och nom Superwahljoer 2017 ee vereenten, demokratescht Europa ze garantéieren.



Ënnert dem Motto "loosst eis haart a visibel ginn", wëllen d'Demonstranten den nationalen Tendenzen an der rasanter Radikaliséierung am politesche Liewen entgéintwierken. Zanter Woche schonn demonstréieren EU-Supporter ëmmer sonndes an enge sëllechen europäesche Stied fir ee friddlecht Europa ouni Grenzen.