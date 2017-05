Hien hätt am Ufank geduecht, dass elo nach méi Länner iwwert een EU-Austrëtt géifen nodenken. Hie géif allerdéngs dovunner ausgoen, dass d'Europäesch Unioun d'Kéier kritt. Zanter dem iwwerraschende Vote vun de Briten hätt d'EU gutt geschafft, d'Memberlänner nees zesummen ze bréngen. An der EU géif elo een anere Geescht vum Zesummenhalen dominéieren.



Dës nei Aussoe vum US-President stinn allerdéngs am Widdersproch zu deem, wat den Donald Trump an engem Interview sot, éier hie vereedegt ginn ass. Deemools hat hien de Brexit nach als eng groussaarteg Saach bezeechent a gesot, dass hien domadder géif rechnen, dass aner Länner et Groussbritannien géifen no maachen.



Den US President Donald Trump empfänkt e Méinden eng éischte kéier Kéier säin egypteschen Homolog, den Abdel Fattah al-Sisi fir Gespréicher am Wäissen Haus. Déi éischt Renconter vun deenen zwee Politiker dréint virun allem ëm déi géigesäiteg Relatiounen, souwéi regional an international Sujeten. Egypten kämpft zanter Jore géint een Ofleeër vun der Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat, virun allem um Sinaï. Zanter dem Putsch vum President Mohammed Mursi am Joer 2013 kënnt et ëmmer nees zu Attentater, déi op de Kont vun der Terrormiliz ginn.



E puer Deeg virun enger éischter Renconter mam chinesesche President Xi Jingping huet den Donald Trump mat engem Cavalier Seul géint Nordkorea gedreet, sollt Peking de Regime zu Pjöngjang net dozou kréien, am Sträit ëm säin Atomprogramm nozeginn. China huet groussen Afloss op Nordkorea. Dat sot hien an engem Interview. Detailer huet hien awer keng genannt.