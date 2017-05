© RTL Radio Lëtzebuerg / Nadine Gautier

Kee vun de 5 Zeenarioen, déi den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker fir d’Zukunft vun der EU virgeschloen huet, ass een idealen Zeenario. Et misst ee vill méi verschidden Aspekter aus zwee eraushuelen, se als Tëschenstadium ugesinn, fir domadder a Richtung vun der 5. a leschter Propose vum Jean-Claude Juncker ze goen, déi vu „Vill méi zesumme maachen“.





Charel Goerens iwwert d'EU / Reportage Nadine Gautier



Wéi et an der europäescher Unioun soll weider goen, huet de Charel Goerens wuel mat dësem Saz am beschte resuméiert: Fir d'Éischt solle mir Uerdnung an eisen eegene Buttek maachen an dat geet nëmmen iwwert en natlost iwwergoe vun engem Zeenario an deen aneren. A wann een dann zu 27 ka beweisen, dass ee funktiounsfäeg ass, da geet et villäicht och als 28.

An do wëll den Europadeputéierte vun der DP och méi op déi europäesch Biergerschaft setzen. D’Leit sollte sech bewosst ginn, datt déi dat wäertvollsten ass wat een an der europäescher Unioun huet. Eng Relance duerch d’Bierger wier néideg.

Wat d’Zeenarien ugeet, déi de Jean-Claude Juncker Ufank vum Mount fir d’Europäesch Unioun envisagéiert huet, ouni sech awer op ee festzeleeën, fënnt de Charel Goerens, kee wierklech ideal, ma et misst ee beim drëtten Zeenario villäicht ufänken: Déi méi wëllen, sollen och méi maachen. Hin zum véierten Zeenario, dee virgesäit, datt manner dofir awer méi efficace soll geschafft ginn.

D’Europäesch Unioun gëtt den Ament duerch 28, geschwënn just nach 27 Pilieren gedroen, also Memberstaaten, esou de Charel Goerens. Pilieren allerdéngs déi ëmmer méi porös ginn. D’Gouvernance misst gefestegt ginn, dat mam 4. Zeenario. Am anere Fall riskéiere weider Bäitrëtter an d’Europäesch Unioun weider Krise mat sech ze bréngen, esou den Europadeputéierten.



Schreiwes vum Charel Goerens: