Leitlinne fir Brexit-Verhandlungen / Rep. Monica Camposeo



9 Méint nodeems d’Brite fir de Brexit gestëmmt hunn, huet d’Premierministerin Theresa May virun e puer Deeg den offizielle Scheedungsbréif op Bréissel geschéckt. Den Europäesche Conseil huet elo d’Prinzipie vun de Verhandlunge festgeluecht, déi dës Woch vum Parlament solle gestëmmt ginn. D’CSV-Europadeputéierte Viviane Reding huet d’Leitlinne fir déi nächst zwee Joer virgestallt.

Et soll keng extra Wurscht méi ginn, dat ass den Haaptmessage vu Bréissel op London. D’Verhandlunge solle virun allem gerecht a reziprok sinn. D'Scheedungsbedingunge musse gerecht sinn et kéint een do Groussbritannien näischt zougestoen, wat géint d'Verträg vun der EU verstéisst, seet d’CSV-Europadeputéiert Viviane Reding.



E Beispill ass de Statut vun de Bierger, deen op kee Fall diskriminatoresch dierft sinn. Déi Avantagen oder och net Avantagen, déi d'Briten, déi an Europa liewen, kréien, missten ëmgedréint och d'Europäer a Groussbritannien kréien.



D’Prinzipien, déi dem Viviane Reding no dës Woch am Parlament mat enger grousser Majoritéit solle gestëmmt ginn, gesinn awer och kloer Agrenzunge fir Groussbritannien vir. Eng europäesch Citoyennetéit fir Bierger aus engem Drëttstaat kënnt net a Fro, sou d'CSV-Europadeputéiert.

Besonnesch wichteg wier et eng akzeptabel Léisung fir EU-Bierger ze fannen, déi a Groussbritannien schaffen. Concernéiert si ronn 3 Millioune Leit. Angscht, net méi dierfen a Groussbritannien ze schaffen, bréicht een awer net ze hunn. Fir d'Viviane Reding ass et nämlech net virstellbar, dass Groussbritannien komplett op Europäer ka verzichten. Elleng am Fleegesecteur schaffe méi wéi 100.000 Europäer, do kann een sech natierlech froen, wéi een déi wëllt ersetzen.



Et bleiwen nach eng Rei aner Themen ze klären. Ee Beispill sinn d’Grenzkontrollen. Ronn 2,6 Millioune Camione passéieren all Joers d’Grenz zu Dover. Wa Groussbritannien d’Grenzkontrollen nees aféiert, kéint et op dëser Platz zu grousse Problemer kommen.

Déi jeeweileg Theme ginn a verschidde Kommissioune beschwat, fir dann eng optimal Léisung ze fannen.

D’Briten hätte bei dëse Verhandlungen awer méi ze verléieren, wéi d’Europäesch Unioun, seet d’ CSV-Europadeputéierte Viviane Reding. Groussbritannien exportéiert 40 Prozent vun hire Gidder an Europa, d'Europäesch Unioun dogéint exportéiert nëmmen 8 Prozent vun hire Gidder a Groussbritannien. Elleng un dëser Zuel géing ee gesinn, dass et fir Groussbritannien net einfach wäert ginn Léisungen ze fannen, wou si besser dru wären wéi dat wat si haut hunn, esou d'Viviane Reding.

Soulaang d’Verhandlungen awer nach net ofgeschloss sinn, géing Groussbritannien als volle Member vun der Europäescher Union behandelt ginn.