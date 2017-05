Wéi d’Barrièren am digitale Beräich eliminéieren, wéi de Leit d’Ängscht virun der Digitaliséierung huelen?

D'Welt vu Muer wäert Digital sinn. (03.04.2017) D'EU soll dee fir Mënsch a Wirtschaft wichtege Rendez-vous net verpassen. Den zoustännege Kommissär Ansip huet Haut zu Lëtzebuerg Investissementer bestätegt.

Wéi eng Progrèse maachen a wéi mat den Defien ëmgoen? Fir heirobber Äntwerten ze ginn, war um Méindeg de Vizepresident vun der EU-Kommissioun a Responsabele vum digitalen Marché unique, den Andrus Ansip, hei zu Lëtzebuerg, ënnert anerem an den zoustännege Chamberkommissiounen.



De Grand-Duché wier ee Land vum digitale Progrès, esou den Andrus Ansip. Allerdéngs wiere verschidde Leit dovunner ageschüchtert a mengen hir Plaze géifen ewechgeholl ginn. Déi misst een opklären an och hinnen Méiglechkeeten ginn, wéi si sech nei orientéiere kënnen.





Den Andrus Ansip



Data ass den neien Ueleg fir d’Economie. Et geet net nëmmen ëm 150 nei Beruffer. Et geet méi ëm dee groussen Afloss op déi economesch Entwécklung, déi ganz remarkabel wäert sinn.

Séier Datentransmissiounen, séieren Internetzougang esouwuel fir d’Stied wéi awer och fir méi ländlech Regioune sinn an de nächsten 10 Joer geplangt.

Mir mussen all eis urban an och ländlech Geigenden mat High-Speed-Reseauen ofdecken. High Speed heescht hei 100 Megabits pro Sekonn bis 2025. Mir mussen och eis urban Geigenden an Haapttransportweeër mat G5 couvréieren bis 2025.

Dofir géifen awer 100 Billiounen Euro un Investissementer gebraucht ginn, esou den Andrus Ansip.

Um Dënschdeg ass iwwerdeems de Michel Barnier, den europäesche Negociateur fir de Brexit, hei zu Lëtzebuerg.