Le lundi 3 avril 2017, les ministres des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, de la France, Jean-Marc Ayrault et, de l’Allemagne, Sigmar Gabriel, se sont rencontrés à Luxembourg pour une discussion publique sur l’avenir de l’Union européenne à l’Institut Pierre Werner. Au lendemain du 60e anniversaire de la signature du Traité de Rome, les trois ministres ont livré leur analyse des principaux enjeux de la construction européenne, en évoquant les défis à relever ainsi les orientations stratégiques à adopter. La discussion a été présentée et animée par le journaliste du magazine « Der Spiegel », historien et essayiste franco-allemand, Nils Minkmar, et suivie d’un échange avec des lycéens originaires des trois pays (Athénée de Luxembourg, Schengen-Lyzeum Perl, Lycée Vauban). En amont à la discussion, le ministre Asselborn a reçu ses homologues français et allemand au Ministère des Affaires étrangères et européennes, bâtiment Mansfeld, pour une entrevue.