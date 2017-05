© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Dës bréngen dann déi nei Schäiner iwwert d'Bankomater an hir Guicheten un d'Vollek. Deen neie Billjee ass net vill anescht wéi säi Virgänger. Déi gréissten Ännerung ass eng kleng Fënster, um ieweschte Bord vum Hologramm. Hält een de Schäin ënnert d’Luucht, gesäit een de Portrait vun der Gëttin Europa.





Neie 50 € Schäin - Reportage vum Monica Camposeo



© BCL

Déi al 50er behalen awer weiderhin hir Gültegkeet a bleiwe parallel zu deenen neie Schäiner am Ëmlaf.Nom Fënnef-, Zéng- an Zwanzeg-Euro Schäin, ass de 50-Euro-Schäin dee véierte Billjee, deen duerch nei Sécherheetskritäre fälschungssécher soll sinn. 46% vun allen Euro-Schäiner si 50-Euro-Schäiner. Well dëse Schäin am meeschte benotzt gëtt, ass en och bei Geldfälscher immens beléift. Mam neie Look soll et méi schwéier sinn, de Schäin ze fälschen. Ween trotz all de Virsiichtsmoossnamen e falschen Euro-Schäin erwëscht, kann net mat engem Remboursement rechnen, seet de Patrice Bernabei vum Departement Caisse numismatique vun der Lëtzebuergescher Zentralbank.