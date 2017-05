Vum Summer u kann een - ouni Zousazkäschten – am EU-Ausland mobil telefonéieren an am Internet surfen.

D'Europaparlament huet definitiv gréng Luucht ginn. An e Kompromëss ugeholl, dee maximal Grousshandelspräisser fir déi europäesch Handysoperateuren festleet, wann een Netzer am EU-Ausland notzt. Dat heescht, d'Handysoperateuren kënnen, respektiv wäerte sech eppes kënne verrechnen, wann auslännesch Clienten d'Netzer notzen. De Client selwer muss kee Supplement méi bezuelen. Vum 15. Juni u gräift d'Regelung. Déi 28 EU-Memberlänner mussen och nach offiziell den Accord ginn. Island, Norwegen a Liechtenstein maachen iwwregens och mat.

Iwwer 10 Joer huet et gedauert, bis de Roaming elo schlussendlech ewechfält. D'Lëtzebuergerin Viviane Reding, deemools EU-Kommissärin, huet sech derfir agesat. Zanter 2007 sinn déi erlaabte Supplemente lues awer sécher, a schlussendlech ëm 90%, erofgaangen.

Déi nei Regelung gesäit och eng Mëssbrauchsklausel vir. Déi soll verhënneren, datt een, deen zum Beispill an Däitschland lieft, en Handysabonnement an engem anere Land ofschléisst, wou d'Tariffer däitlech méi bëlleg sinn. Wien doheem e ganz gënschtegen Datentarif huet oder keng Begrenzung beim Datevolume, deem säin Operateur kann d'Surfen ouni Zousazfraisen och limitéieren.

Et wäert méi Konkurrenz ginn, dowéinst wier net dermat ze rechnen, datt d'Präisser klammen. Soen d'Experten. D'Kommissioun zu Bréissel wëll d'Evolutioun vun de Präisser och genee suivéieren. De leschten Hierscht wollt d'Kommissioun nach d'Roamingfräiheet fir d'Consommateuren op 90 Deeg am Joer limitéieren. Dat ass awer net duerchgezu ginn.

Hei am Land hu mer bei den zwee gréissten Operateuren nogefrot, wéi si déi nei Regelung ëmsetzen



D'Post huet schonn am November hir Tariffer a Konditiounen ugepasst. E groussen Deel wär schonn ëmgesat, bei Sprooch an SMS ass ee scho konform. Den Datevolume ass 20mol erhéicht ginn a bis Mëtt Juni ginn nach déi lescht Adaptatioune gemaach.

Bei Tango goufe schonn nei Abonnementer ausgeschafft. Et wëll een e groussen Datevolume och am Ausland ubidden. Et ass also egal, wou ee surft, ob hei am Land oder am EU-Ausland. De klengen Abonnement geet dowéinst och 2 Euro de Mount an d'Luucht, mä mat enger besserer Offer wéi néideg, sou déi Responsabel vun Tango.