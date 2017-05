No den Attentater vu Paräis am Joer 2015, hat d'EU-Kommissioun Propose gemaach, fir méi streng Kontrollen un de Baussegrenzen.

Vun e Freiden u gëllen déi nei Reegelen. Bei all de Passagéier, déi aus Länner baussent dem Schengenraum an Däitschland ukommen, ginn déi perséinlech Donnéeën an d'Nummer vun de Reesdokumenter mat de Sécherheetsdatebanken ofgeglach.



Bis elo goufe just d'Donnéeë vun net EU-Bierger mat den Datebanke verglach, an dat och nëmme bei der Arees. Déi nei Regele gëllen elo och wann een aus der EU ausreest a fir all EU-Bierger.