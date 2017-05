D'Finanzminister vun der Eurozon beroden e Freiden an e Samschden op Malta iwwert d'Situatioun am héich-verschëlte Griicheland.

D'Regierung zu Athen hofft op en Accord mat de Creancieren, déi de Wee fir weider Finanzsprëtze solle fräi maachen. Wéinst engem Sträit iwwert déi wirtschaftlech Entwécklung kommen d'Gespréicher zanter Wochen net vum Fleck. Brisant dierft et fir Athen am Juli ginn, wann d'Land seng Scholde muss zeréck bezuelen. Ouni finanziell Hëllef ka sech Griichenland dat awer net leeschten.



Weider Themen an der Haaptstad Valletta ass d'Situatioun vun den europäesche Banken an d'Méiglechkeet d'Investitiounsklima an der Eurozon ze verbesseren.