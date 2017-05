Et war um Sonndeg schonn déi 4. Kéier, dass d'Supporter vun der EU ënnert dem Banner vu „Pulse of Europe“ hei an der Stad beienee koumen.

Sech fir d'Europäesch Unioun asetzen – dat ass d'Iddi vun der Beweegung „Pulse of Europe“. Lëtzebuerg ass elo eng vun 80 europäesche Stied, uechter 12 Länner, déi sech fir d'Europäesch Unioun staark mécht.



Um Sonndeg stoung awer eng ganz besonnesch Aktioun am Virdergrond. "Le Luxembourg aime la France", dat ass den Titel vun dëser Aktioun an domadder wëllt een déi Kandidaten, déi vir d'EU sinn, ënnerstëtzen. Weider hofft een, dass doduerch eng positiv Presse entsteet an d'Kandidate, déi fir d'EU sinn, gestäerkt ginn, an déi déi dogéint si geschwächt ginn, sou de Jonathan Ponchon, Organisateur vun der Beweegung hei zu Lëtzebuerg.





Politiker solle sech also méi fir d'EU asetzen, fuerderen Demonstranten. Den DP-Europadeputéierte Charel Goerens ass scho méi laang der Meenung, dass d'Relance vun Europa iwwert de Bierger geet. D'Situatioun vun der EU ass de Moment nämlech net ganz gutt. Mat Groussbritannien verléisst ee Land d'EU an och aner Memberstaate sti net gutt do. Fir de Charel Goerens ass et dofir wichteg, dass d'Bierger Drock op d'Politik maachen. Den Europadeputéierten hofft, dass och an den nächsten zwou Wochen nach a Frankräich Europa en Thema gëtt, well wann d'Marine Le Pen gewielt gëtt, da wär Europa, sou wéi et haut ass, eriwwer, sou nach de Charel Goerens.

Dat ganzt Fréijoer iwwer ass geplangt fir all Sonndeg um 15 Auer d'Aktioun "Pulse of Europe" ze lancéieren, sou nach de Jonathan Ponchon.