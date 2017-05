Wéi et heescht, hätt de Chefnegociateur Michel Barnier an enger Sitzung bei engem haarde Brexit viru Chaos un de Grenzen an Approvisionnementsproblemer fir Groussbritannien virun allem bei frësche Produite grad wéi viru serieuxe Problemer am Fluchtrafik.

D'lescht Woch hat Ryanair virun enger Ënnerbriechung vun de Fluchverbindungen gewarnt, sollte Bréissel a London sech net séier op en Ofkommes fir de Fluchtrafik gëeenegt kréien.