Ee propperen Austrëtt aus der Unioun géif matsechbréngen, dass Groussbritannien senge finanziellen Engagementer nokënnt, sou wéi se virun der Austrëttsdemande ofgemaach gi waren.



Dat geet aus engem Verhandlungspabeier vun der Kommissioun ervir, dat der Noriichtenagence AFP virläit.



Et ass d'Fuerderung, dass dës Scholden an Euro zeréckbezuelt ginn an net an englesche Pond, wéinst de Changementer beim Cours. D'Héicht vun de britesche Scholde bei der EU ginn allerdéngs net chiffréiert.



An der Vergaangenheet haten EU-Vertrieder vu 60 Milliarden Euro geschwat.