Den Europäesche Rechnungshaff huet d'lescht Joer am Ganzen 1.200 Transaktiounen ënnert d'Lupp geholl, déi vun den europäeschen Institutioune gemaach gi sinn. Am Kader vun der Kontroll vun der EU-Finanzpolitik gouf 11 mol e Verdacht op Bedruch festgestallt, deen Ament gëtt dat der Anti-Fraude Autoritéit, dem OLAF, gemellt.



An Zukunft wëllt de Rechnungshaff sech, amplaz nëmmen op de Joresrapport, méi op Spezialrapporte konzentréieren – 37 sinn der an der Maach, respektiv quasi ofgeschloss.



Een iwwer d'Depense vun der EU-Kommissioun gëtt dës Woch presentéiert, an dofir ass den Henri Grethen zoustänneg.





Klaus-Heiner Lehne heescht dee neie Mann, am Asaz zënter Oktober, hie schwätzt däitsch an anengems Kloertext: et muss aneschters kommunizéiert ginn, mir als Rechnungshaff musse mathëllefen, dass de Bierger nees méi Vertraue kritt an d'EU. Tacheles, méi einfach a regelméisseg schwätzen also, vun haut op muer géing dat net, well iwwer déi nächst Joer 5 Prozent vum Personal sollen agespuert ginn. Spezialrapporten maachen, amplaz just e Joresrapport. Ee vun de 37 gëtt en Dënschdeg virgestallt, et geet ëm d'Migratiounen, d'Hotspots, wéi a Griechenland, de Rechnungshaff kuckt, wéi Europa investéiert huet.



Bis en Dënschdeg ass d'Resultat Tabu, seet de President Klaus-Heiner Lehne, mä et hat een e ganz ähnleche Rapport scho gemaach, éier d'Flüchtlingskris lass gaang ass. Dat war schonn e ganz kritesche Bericht, mat diverse Virschléi, wéi een d'Situatioun verbessere kéint.

Zwee aktuell Rapporten, déi bis Dezember fäerdeg sinn, huelen déi finanziell Relatioun mat der Tierkei ënnert d'Lupp. D'Equipe, déi heiranner schafft, géing sech net iwwer eng schlecht Zesummenaarbecht mat Ankara beschwéieren, präziséiert de President Lehne an erkläert, wat si genee préiwen. Et kuckt ee souguer déi Hëllefen, déi elo bezuelt goufen, en Vue vun enger zukünfteger EU-Memberschaft vun der Tierkei. Och d'Mëttelen, déi am Kader vun der Flüchtlingskris un d'Tierkei bezuelt ginn, ginn ënnert d'Lupp geholl.

Bal ëmmer géingen EU-Parlament a Conseil der Cour des Comptes hir Recommandatioune guttheeschen an d'Ëmsetzung ënnerstëtzen, d'Kommissioun wier do méi zéi!

Eng Präzisioun gouf et da nach vum Henri Grethen, dee fir Lëtzebuerg um Rechnungshaff ass. Et géif ee bei der Kommissioun hirem Juncker Plang just kucken, wéi déi europäesch Gelder agesat ginn. Eppes wier kloer, ouni dës Mëttelen hätt villes an Europa net kënne realiséiert ginn. Fir den Henri Grethen ass de Juncker Plang e Succès.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



Tätigkeitsbericht 2016 des Europäischen Rechnungshofs: Überblick über Tätigkeiten und Managementfragen, einschließlich Prüfungsarbeit zum EU-Haushalt, Ressourceneinsatz und Rechenschaftspflicht

Als Hüter der EU-Finanzen sind wir beim Europäischen Rechnungshof der Überzeugung, dass transparent sein sollte, wie unser Organ funktioniert. Zusätzlich zu den Berichten, Stellungnahmen und sonstigen Veröffentlichungen, in denen wir die Ergebnisse unserer Prüfungsarbeit vorlegen, geben wir Jährliche Tätigkeitsberichte mit Informationen über unser Organ heraus.

Unser Tätigkeitsbericht 2016 vermittelt einen umfassenden Überblick über unsere Tätigkeiten, das interne Management und die im Laufe des Jahres zur Wahrnehmung unserer Aufgaben eingesetzten Ressourcen. Auch im vergangenen Jahr prüften wir die Organe und sonstigen Einrichtungen der EU sowie sämtliche EU-Mittel, die an Mitgliedstaaten, Drittstaaten, internationale Organisationen und andere Empfänger gezahlt wurden. Wir haben Jahresberichte zum Gesamthaushaltsplan der EU und zu den Europäischen Entwicklungsfonds sowie zu allen Agenturen der EU und zu zahlreichen sonstigen Einrichtungen in der gesamten Union erstellt. Mit unseren 36 Sonderberichten aus diesem Jahr - eine Rekordzahl! - decken wir ein breites Themenspektrum ab. Auf zwei dieser Berichte gehen wir im Tätigkeitsbericht ausführlich ein: Der eine betrifft die externe Migration und führt die Relevanz unserer Arbeit zu den EU-Ausgaben, die außerhalb der Grenzen der Union getätigt werden, vor Augen; der zweite Bericht behandelt den EU-Seeverkehr und zeigt auf, dass bei den EU-Ausgaben zur Steigerung der externen Wettbewerbsfähigkeit die Gefahr von Ineffizienz besteht. Zudem haben wir zwei Stellungnahmen zu neuen oder geänderten EU-Rechtsakten mit erheblichen finanziellen Auswirkungen abgegeben: eine zur Überwachung des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) und die zweite zur Verlängerung der Laufzeit des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Darüber hinaus haben wir eine neue Art von Veröffentlichung entwickelt, sogenannte Themenpapiere. Um mit unserer Arbeit etwas erreichen zu können, müssen wir unseren Adressaten auf EU- und auf nationaler Ebene die gewonnenen Erkenntnisse auf wirksame Weise mitteilen. Im Laufe des Jahres haben wir unsere Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU weiter vertieft. Die meisten EU-Mittel werden jedoch in den Mitgliedstaaten ausgegeben. Daher ist es genauso wichtig, dass wir die Bürger der EU, deren finanzielle Interessen wir schützen, über uns und unsere Arbeit informieren.

