An der Tierkei gëllt weiderhin den Ausnamezoustand. Rieds goen dierft awer och iwwer d'Resultat vum Verfassungsreferendum de 16. Abrëll, mat deem e groussen Deel vun der tierkescher Populatioun säin Accord ginn huet, dass de President Erdogan méi Pouvoir soll kréien. No der Debatt wëll den Europarot eng Deklaratioun guttheeschen, an där et d'Fuerderung ass, dass déi demokratesch Institutiounen an der Tierkei musse funktionéieren.



An dësem Pabeier gëtt et och massiv Kritik drun, dass d'Mënscherechter ageschränkt sinn, dat gëllt och fir d'Pressefräiheet an d'Massenentloossungen zanter der Putschtentative am Juli zejoert. Tierkei war am Abrëll 1950 dem Europarot bäigetrueden a gehéiert domadder zu deenen eelste Memberlänner vun der paneuropäescher Organisatioun.