Eng zukünfteg Sécherheets- an Verdeedegungsunioun steet en Donneschden am Mëttelpunkt vun de Berodungen vun den EU-Verdeedegungsminister op Malta.

Beweegung an dës Debatt hat fir d'lescht d'Wiel vum US-President Donald Trump bruecht. D'Republikaner fuerderen nämlech vun den Europäer ee méi staarkt Engagement am Beräich vun der Verdeedegung.



E weidere Sujet ass den aktuellen EU-Militärasaz virun der libescher Küst. Déi involvéiert Länner maache sech Suergen, well dësen Asaz bis ewell net zu dem erhoffte Réckgang vu Passeure gefouert huet.