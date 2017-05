Virum zweeten Tour vun der Presidentielle a Frankräich waren d'Experten schonn am Virfeld dovunner ausgaangen, dass et zu kenge Changementer a punkto Zënse kënnt. A si sollte Recht behalen et gi keng Changementer bei den Zënsen.Et bleift beim Leetzëns op Rekorddéif vun Null Prozent. Et bleift och beim Strofzëns vun 0,4% fir Banken déi hiert Geld bei der EZB parken a beim milliarde-schwéieren Opkafprogramm vu Scholdpabeieren.Nodeems d'Inflatioun an der Eurozon am Februar den heegsten Niveau zanter véier Joer erreecht hat, ass d'Präisdeirecht am Mäerz erof gaangen. Si louch de leschte Mount bei 1,5%.